Résultat des européennes à Étalondes : l'élection 2024 en direct

17:23 - Les habitants d'Étalondes plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le choix de celui qui va présider la France est certainement la meilleure loupe pour évaluer la tendance locale. Marine Le Pen a engrangé de nombreux votes à Étalondes au cours de l'élection présidentielle 2022 avec pas moins de 34,65% au premier tour. Au 2e tour de l'élection, c'est également la cheffe de file du parti frontiste qui se plaçait en tête avec 52,79%, devant Emmanuel Macron à 47,21%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 27,68% des votes sur place, contre 33,54% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (55,01%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Étalondes Regarder en arrière peut aussi sembler une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Dans le détail, 123 habitants d'Étalondes passés par les isoloirs avaient été séduits par la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste de Jordan Bardella glanait 26,39% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,1% et François-Xavier Bellamy à 11,37%.

11:45 - Étalondes et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Étalondes comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 059 habitants répartis dans 483 logements, ce village présente une densité de 233 habitants/km². Ses 54 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le village, 28 % de la population est âgée de 29 ans et moins, et 8,31 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,67% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette mosaïque sociale, 37,43% des ménages se composent de couples avec enfants. À Étalondes, les spécificités locales, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Elections européennes à Étalondes : retour sur la participation électorale Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut observer les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 495 inscrits sur les listes électorales d'Étalondes avaient participé au vote (soit 60,66%). La participation était de 44,27% il y a dix ans. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de scrutin. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Étalondes À Étalondes, le niveau de participation constituera immanquablement l'un des facteurs principaux de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 60,26% au premier tour et seulement 56,83% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Étalondes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 82,72% dans la localité, à comparer avec un taux de participation de 82,58% au second tour, soit 692 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record.