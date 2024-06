Résultat des européennes à Saint-Pierre-en-Val : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Qui vont élire les supporters de la droite à Saint-Pierre-en-Val ? Si dans tout le pays, les sondeurs calculent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 47% dans la commune), on remarque pourtant que celui-ci n'a en fait grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les derniers chiffres à Saint-Pierre-en-Val L'élection du président de la République avait amplement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La candidate de l'ancien FN prenait la tête avec 38,02% au 1er round contre 25,63% pour Emmanuel Macron et 16,99% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'était aussi imposée au 2e tour avec 59,17%. Un mois plus tard, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 24,51% des votes sur place, contre 40,70% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (64,52%).

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Il y a cinq ans, à Saint-Pierre-en-Val, la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait pris la première place, avec 37,58% des voix face à Nathalie Loiseau à 16,77% et François-Xavier Bellamy à 6,06%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Saint-Pierre-en-Val Dans les rues de Saint-Pierre-en-Val, le scrutin est en cours. Avec une population de 1 090 habitants répartis dans 477 logements, ce village présente une densité de 144 habitants par km². L'existence de 32 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 28 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 29,62 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 38,36% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, 44,44% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 312,36 €, pèse sur une ville qui aspire à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Saint-Pierre-en-Val montre l'attachement des habitants aux ambitions de l'Union européenne.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Saint-Pierre-en-Val : un regard approfondi L'analyse des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des européennes, parmi les 522 personnes en âge de voter à Saint-Pierre-en-Val, 57,36% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 45,92% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Pierre-en-Val, 64,94% des votants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : focus sur Saint-Pierre-en-Val L'un des critères clés de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le taux de participation à Saint-Pierre-en-Val. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 50,33% au premier tour. Au second tour, 45,48% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 82,57% des électeurs dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 79,06% au premier tour, soit 725 personnes. Pour mémoire, au niveau du pays, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.