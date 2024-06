Résultat des européennes à Étaules : l'élection 2024 en direct

11:45 - Étaules et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Étaules, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 2 717 habitants répartis dans 1 579 logements, cette ville présente une densité de 205 habitants/km². Avec 159 entreprises, Étaules permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (71,56 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 47,73% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 14,72%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 607 euros par an. Finalement, Étaules incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.