En direct

19:23 - Aux Mathes, quels sont les scénarios de reports des voix Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 3,57% aux Mathes, contre 21,87% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les études sondagières menées lors de la campagne, à tel point qu'on le donne dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent résultat lors des législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des législatives aux Mathes, le binôme Nupes avait en effet accumulé 12,38% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux Mathes pour les candidats RN ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella aux européennes 2024 sera très analysé. Aux Mathes, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 36,17% au terme du scrutin européen et Marine Le Pen 27,73% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les inscrits des Mathes plutôt favorables à Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 aux Mathes avec 27,73% contre 29,42% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 49,81% contre 50,19%. Le RN n'a pas plus convaincu aux Mathes quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 27,31% au premier tour, contre 28,75% pour le binôme LREM. Ce premier pointage n'empêchera pas le RN de finir premier parti de la commune au second tour avec 27,31%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des dernières élections européennes aux Mathes Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble de nouveau évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 36,17% des suffrages étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 21,87% et François-Xavier Bellamy à 10,47%. Le mouvement eurosceptique rassemblait ainsi pas moins de 425 électeurs des Mathes.

11:45 - Les Mathes : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes aux Mathes comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 5 104 logements pour 2 179 habitants, la densité de la commune est de 56 habitants par km². Avec 304 entreprises, Les Mathes offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (20,71 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 50,66% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 20,83% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1,04 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui aux Mathes affirme l'attachement des habitants aux ambitions de l'Europe.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes aux Mathes : ce qu'il faut retenir Afin de comprendre le vote des citoyens de cette commune, il faut observer les résultats des derniers scrutins européens. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 60,8% des personnes en âge de voter aux Mathes avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 50,03% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33% lors du premier tour. Aux Mathes, 65,47% des habitants avaient voté.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes aux Mathes Aux Mathes, l'une des grandes inconnues des élections européennes sera immanquablement l'abstention. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 45,64% au premier tour. Au deuxième tour, 47,86% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année aux Mathes ? Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 20,39% dans la ville. Le taux d'abstention était de 23,89% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.