19:27 - Sur qui vont se diriger les voix de la Nupes à Étreillers ? En plus du score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin du jour, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 13,45% à Étreillers, contre 5,04% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Étreillers, le binôme Nupes avait en effet accumulé 14,67% des votes dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (10,99% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,2% pour Yannick Jadot, 2,35% pour Fabien Roussel et 0,94% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est téméraire.

17:08 - Quel candidat vont plebisciter les électeurs de la droite à Étreillers ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella lors de ces élections européennes sera très observé. À Étreillers, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 39,92% au terme du vote européen et Marine Le Pen 37,52% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les inscrits d'Étreillers penchaient pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection présidentielle avait donné un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans dans la commune. La figure du parti frontiste cumulait déjà 37,52% au premier tour contre 24,96% pour Emmanuel Macron et 10,99% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 60,57% contre 39,43%. Lors de l'échéance suivante, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 33,74% des votes sur place, contre 35,21% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 58,63%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Étreillers il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, 190 électeurs d'Étreillers avaient été séduits par le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, séduisait ainsi 39,92% des votes face à Nathalie Loiseau à 13,45% et François-Xavier Bellamy à 8,61%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Étreillers Devant le bureau de vote d'Étreillers, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 182 habitants répartis dans 482 logements, ce village présente une densité de 139 habitants par km². Ses 49 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (84,85 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 30,67% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 43,34% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 375,94 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Étreillers manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : quelle situation à Étreillers ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Il y a 5 ans, durant les précédentes européennes, 44,47% des électeurs d'Étreillers (Aisne) avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 55,82% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Election à Étreillers : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Étreillers, le niveau de participation sera incontestablement un facteur important de ce scrutin européen 2024. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 889 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 74,8% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 74,58% au premier tour, ce qui représentait 663 personnes. Pour rappel, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 47,74% au premier tour et seulement 47,29% au deuxième tour. L'inflation et ses répercussions sur la vie des foyers français seraient notamment capables d'impacter la participation à Étreillers.