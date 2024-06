En direct

19:16 - Raphaël Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, rendant très incertain le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 18,88% des suffrages dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,84% à Étrépagny, contre 15,96% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Étrépagny ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Étrépagny semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas progressé dans la ville. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les scores de 2022 à retenir pour les élections européennes Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un très gros score pour le Rassemblement national à Étrépagny. Ce dernier avait fini en tête dans la cité avec 32,63% au 1er tour avant un formidable 58,86% au deuxième (Étrépagny n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,86% au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,83% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,98%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,6%, devant Emmanuel Macron à 40,4%.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des élections européennes à Étrépagny il y a cinq ans ? Les résultats de ce dimanche seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? A l'époque, à Étrépagny, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté, récoltant 39,37% des voix face à Nathalie Loiseau à 15,96% et François-Xavier Bellamy à 8,14%.

11:45 - Dynamique électorale à Étrépagny : une analyse socio-démographique Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Étrépagny, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 1 763 logements pour 3 684 habitants, la densité de la commune est de 189 habitants par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 264 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 2 207 foyers fiscaux. Dans la ville, 34 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,26 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,66% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 22 916 euros/an, la commune affiche un pourcentage de chômeurs de 17,34%, annonçant une situation économique mitigée. Étrépagny manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Étrépagny ? Au fil des dernières années, les 3 754 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, 51,97% des personnes en capacité de participer à une élection à Étrépagny avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 60,31% il y a dix ans. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Election à Étrépagny : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes L'un des critères clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Étrépagny. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,06% au premier tour et seulement 42,02% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, le taux de participation avait atteint 72,06% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 71,8% au second tour, ce qui représentait 2 052 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.