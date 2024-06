En direct

19:27 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Étreux convoité La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus dans le paysage politique. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Étreux, le binôme Nupes avait en effet accumulé 48,19% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Un chiffre à mettre en perspective avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,01% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,1% pour Yannick Jadot, 1,78% pour Fabien Roussel et 1,23% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 6,45% à Étreux, contre 10,69% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Que vont trancher les votants d'Étreux ? À Étreux, on peut souligner que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 53,83% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 51,1% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce qu'annoncent les sondages récents sur la France entière, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants d'Étreux penchaient pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen a largement dépassé son score national à Étreux pendant la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 51,1% des électeurs au 1er round. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est encore elle qui s'imposait à Étreux avec 73,46%, devant Emmanuel Macron à 26,54%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 38,55% des suffrages sur place, contre 48,19% pour le binôme Nupes. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 50,13%, contre 49,87% pour le binôme Nupes.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Étreux Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Rassemblement national portée par Bardella qui avait fini première des européennes à l'époque à Étreux, avec 53,83% des voix exprimées devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 10,69% suivie par Raphaël Glucksmann avec 6,45%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Étreux Dans la ville d'Étreux, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de 33% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 24,18%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,55%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 424 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (12,73%) et le nombre de résidences HLM (20,12% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Étreux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 11,4% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Étreux : les chiffres clés L'étude des rendez-vous électoraux antérieurs est l'occasion de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Pendant les européennes 2019, parmi les 527 personnes en âge de voter à Étreux, 52,02% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 34,69% il y a dix ans. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de la participation des citoyens français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? Au niveau du pays tout entier, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Étreux, 68,68% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est l'heure de voter à Étreux : l'abstention au cœur des préoccupations Le taux de participation constituera un facteur déterminant du scrutin européen à Étreux. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les prix du quotidien sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Étreux . Au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 052 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 72,5% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 71,2% au premier tour, soit 749 personnes. Pour comparer, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 39,92% au premier tour. Au deuxième tour, 37,66% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Étreux pour les européennes ?