Résultat des européennes à Évrecy : l'élection 2024 en direct

19:24 - Les 24,27% de la coalition de gauche scrutés Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, s'était arrogé 9,92% à Évrecy, contre 27,19% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections des députés à Évrecy, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,27% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat pour le RN lors des européennes à Évrecy ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste du RN menée par Jordan Bardella va être le déterminant pour cette européenne au niveau local, comme dans le reste de la France. Si on extrapole la progression du RN anticipée par les études sondagières au niveau national pour les élections de juin, soit dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci a toutes les chances de se situer à environ 30% à Évrecy. Un verdict qui semble logique compte tenu des suffrages déjà grattés par le mouvement sur place ces dernières années, entre 2019 et 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Évrecy ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Évrecy lors du premier tour de la présidentielle, avec 39,29%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 19,08%. Et elle échouait aussi au second tour avec 28,61% contre 71,39%. Le RN ratait aussi la première marche à Évrecy par la suite, lors des élections du Parlement, avec 15,04% au premier tour, contre 40,77% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Évrecy, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera victorieuse à l'issue du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, une expérience très tranchée Regarder en arrière peut encore une fois sembler avisé au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? À Évrecy, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,19% des bulletins exprimés. La gagnante devançait la liste de Yannick Jadot avec 17,78% et Jordan Bardella avec 15,72%.

11:45 - Élections européennes à Évrecy : impact de la démographie et de l'économie locale Quel portrait faire d'Évrecy, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Dotée de 779 logements pour 2 037 habitants, la densité de la commune est de 243 habitants par km². Ses 137 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 572 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,56 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 23,88% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 38,46% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 256,97 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour résumer, Évrecy incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Perspectives de la participation lors des européennes à Évrecy Comment ont voté les habitants de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans auparavant, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 817 inscrits sur les listes électorales à Évrecy, 41,81% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 50,54% lors des européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été constaté au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Évrecy, 64,37% des votants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Évrecy pour les européennes À Évrecy, l'une des clés des élections européennes sera l'étendue de l'abstention. La perte de pouvoir d'achat, combinée avec les craintes dues au conflit armé entre israélo-palestinien sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs d'Évrecy . En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 81,08% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 82,67% au second tour, c'est-à-dire 1 197 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.