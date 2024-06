Résultat des européennes à Exireuil : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen a fait largement mieux que dans le reste du pays à Exireuil pendant la dernière présidentielle il y a deux ans avec un score de 29,07% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47% contre 53%. Lors de l'échéance suivante, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des législatives dans la commune, grattant 25,97% des voix sur place, contre 32,60% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 52,16%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique d'Exireuil

Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Exireuil, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 567 habitants répartis dans 773 logements, cette commune présente une densité de 74 hab/km². La pluralité socio-économique se reflète dans ses 41 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 908 foyers fiscaux. Dans la commune, 19,61 % des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 28,77 % de 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 38,16% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, près de 49,08% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 91,53 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En somme, Exireuil incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.