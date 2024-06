Résultat des européennes à Saivres : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Saivres Si dans toute la France, les instituts de sondage prévoient une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella à 35% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les derniers chiffres à Saivres L'élection suprême est certainement la principale clé pour estimer la tendance locale. L'élection à la présidence de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle l'emportait avec 27,02% au 1er round, alors que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 25,43% et 20,41% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,83% contre 54,17%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 22,55% des voix sur place, contre 40,38% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (60,62%).

12:45 - Que retenir des élections européennes à Saivres en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date nous semble encore une fois logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, 145 votants de Saivres avaient été séduits par l'extrême droite à l'époque, aux européennes. La liste, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait glané ainsi 25,66% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 17,17% et Yannick Jadot à 13,27%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saivres Comment les électeurs de Saivres peuvent-ils influencer le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 67 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 6,44%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (84,77%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 588 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,74%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (9,26%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saivres mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,11% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - À Saivres, quelle participation aux élections européennes ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Sur l'ensemble du territoire, le pic d'abstention a été constaté à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Saivres, 66,35% des habitants n'avaient pas participé. Au fil des dernières années, les 1 376 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 42,9% des inscrits sur les listes électorales de Saivres (Deux-Sèvres), contre un taux d'abstention de 57,36% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Saivres Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Saivres ? Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 18,16% des inscrits sur les listes électorales de la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 16,31% au premier tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des familles, cumulée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient en effet avoir des conséquences sur les choix que feront les citoyens de Saivres.