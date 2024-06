Résultat des européennes à Fargues : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Un match Hayer-Glucksmann aussi à Fargues pour ces européennes ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives étant terminée, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 22,26% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 7,93% à Fargues, contre 19,47% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois de ceux de la liste LFI, mais aussi de ceux des écologistes ou encore du PCF.

17:08 - Que vont décider les votants de Fargues ? Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote dessinent une progression du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 33% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a enregistré que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Fargues plutôt pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Fargues lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,11%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,15%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 45,41% contre 54,59%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 25,67% au premier tour, contre 28,19% pour le binôme La République en Marche. Le scénario se répétera au second tour, qui verra également le binôme La République en Marche l'emporter.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des européennes Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler évident au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Fargues, à 23,64%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 19,47% et Yannick Jadot à 14,33%.

11:45 - Fargues : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Fargues, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 103 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 11,0%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,1%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 697 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,42%) met en lumière des besoins de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,09%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Fargues mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 30,34% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Fargues : les chiffres clés Au fil des précédentes consultations démocratiques, les 1 638 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, lors des précédentes élections européennes, parmi les 767 inscrits sur les listes électorales à Fargues, 35,55% étaient restés chez eux. L'abstention était de 49,88% il y a dix ans. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Fargues, 57,79% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Fargues À Fargues, l'un des facteurs principaux de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux d'abstention. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les prix du quotidien sont par exemple capables d'inciter les habitants de Fargues à ne pas rester chez eux. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, 79,17% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 81,27% au premier tour, soit 1 033 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour.