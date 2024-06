Résultat des européennes à Fayl-Billot : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Raphaël Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Outre le score de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes sondagières menées lors de la campagne. Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 18,43% à Fayl-Billot, contre 3,53% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Fayl-Billot, le binôme Nupes avait en effet obtenu 15,66% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Quel résultat à Fayl-Billot pour le RN de Jordan Bardella ? Si on se penche sur la progression du Rassemblement national prévue par les études sondagières au niveau national aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à environ 42% à Fayl-Billot. Une estimation qui semble coller avec les points déjà grappillés par la formation politique dans la zone ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 6 points qui peut toujours évoluer.

15:02 - Avantage RN à Fayl-Billot ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent verdict des urnes apporte des indices clés au moment d'une autre élection. Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un très gros résultat pour le RN à Fayl-Billot. Le parti s'était hissé en tête dans la commune avec 30,43% au 1er tour et surtout 55,34% au second, lui promettant la meilleure place à l'échelon municipal sur la circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,46% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,9%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 59,28%, devant Emmanuel Macron à 40,72%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des européennes 2019 à Fayl-Billot Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble de nouveau pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Fayl-Billot, avec 32,16%, soit 164 voix. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 18,43% et François-Xavier Bellamy à 12,35%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Fayl-Billot La démographie et le contexte socio-économique de Fayl-Billot déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 12,17% pourrait agir sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 31 habitants par km² et 36,12% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers détenant au moins une voiture (66,97%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 458 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,40%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,41%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Fayl-Billot mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 14,24% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Abstention aux européennes à Fayl-Billot : facteurs et implications Choisir les futurs députés européens n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : le taux de participation aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des précédentes consultations politiques est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. En 2019, au moment des élections européennes, 557 personnes habilitées à participer à une élection à Fayl-Billot avaient pris part au scrutin (soit 61,55%), à comparer avec une participation de 49,41% en 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux européennes à Fayl-Billot ? À Fayl-Billot, l'une des clés de ces européennes sera indiscutablement l'abstention. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 917 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 77,1% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 79,19% au deuxième tour, ce qui représentait 727 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. L'inflation qui alourdit les finances des ménages est susceptible de pousser les citoyens de Fayl-Billot à s'intéresser plus fortement de l'élection.