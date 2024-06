En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était élevé à 2% à Féchain, contre 17,86% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé cette fois selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives, en 2022. Le niveau est élevé : lors du premier tour des élections du Parlement à Féchain, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,09% des votes dans la localité. Une poussée à affiner avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

Quelle performance pour le RN à Féchain lors des européennes ?

Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera très observé au niveau local pour cette élection européenne 2024. Si en France, les sondages d'opinion dessinent une progression moyenne du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait Bardella pas loin des 50% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.