11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Sens-de-Bretagne

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Sens-de-Bretagne comme dans toute la France. Dotée de 1 096 logements pour 2 597 habitants, la densité de la commune est de 82 hab par km². Avec 127 entreprises, Sens-de-Bretagne permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 24,4 % des résidents sont des enfants, et 21,52 % ont 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 30,99% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 55,01% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 156,84 €, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. À Sens-de-Bretagne, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.