Résultat des européennes à Félines : l'élection 2024 en direct

19:27 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des élections européennes à Félines ? Après le résultat du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, s'était arrogée 18,51% à Félines, contre 7,31% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La réserve de voix s'avère conséquente : lors du premier tour des législatives à Félines, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,17% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,56% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,87% pour Yannick Jadot, 2,24% pour Fabien Roussel et 2,32% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Pour le RN, les sondages de Bardella font saliver à Félines Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national prévue par les enquêtes d'opinion à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de celui-ci pourrait s'élever à environ 37% à Félines. Une projection qui semble coller avec les électeurs déjà arrachés par le mouvement dans la commune entre les européennes 2019 (27,27%) et Marine Le Pen en 2022 (32,36% au premier tour de la présidentielle) et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Félines La cité de Félines avait plébiscité Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022 puisque la numéro 1 du RN prenait les devants avec 32,36% au 1er tour. Au deuxième tour, elle avait aussi battu Macron avec 52,86%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 24,75% des voix sur place, contre 34,62% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,14%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore une fois comme avisé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. C'est la liste de Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Félines, avec 27,27% des votes devant la liste emmenée par Nathalie Loiseau avec 18,51% elle-même suivie par la liste François-Xavier Bellamy avec 9,9%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Félines Les facteurs démographiques et socio-économiques de Félines révèlent des tendances claires susceptibles d'affecter le résultat des européennes. Avec 51,53% de population active et une densité de population de 112 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de chômeurs à 6,67% peut agir sur les espérances des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (86,7%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 716 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) et le nombre de résidences HLM (8,14% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Félines mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 20,14% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des habitants aux européennes à Félines Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2019, durant les élections européennes, le pourcentage de participation représentait 55,53% au sein de Félines (Ardèche). Le taux de participation était de 41,92% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Félines L'un des critères importants du scrutin européen sera indéniablement le taux d'abstention à Félines. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 50,59% au premier tour. Au second tour, 55,42% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Félines ? Au premier tour de la dernière présidentielle, 17,09% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 19,77% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c'était presque un record.