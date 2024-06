En direct

19:28 - À Serrières, quels seront les reports du vote Nupes ? La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 14,66% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 4,4% à Serrières, contre 17,58% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Serrières Le score du RN sera le grand sujet à l'échelle locale pour ces élections des députés européens 2024. Jordan Bardella devrait se stabiliser à 40% à Serrières si la tendance prévue par les intentions de vote à l'échelle nationale s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ 30% des voix dans l'Hexagone, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le pronostic est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022, le RN a en effet déjà gagné 4 points.

15:02 - Avantage Rassemblement à Serrières ? Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un élément précieux au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient donné un très gros score pour le Rassemblement national à Serrières. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la cité avec 27,01% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,4% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,87% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,07%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,94%, devant Emmanuel Macron à 43,06%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Serrières, à 27,47%, soit 100 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 17,58% et François-Xavier Bellamy à 12,91%.

11:45 - Comment la composition démographique de Serrières façonne les résultats électoraux ? Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Serrières comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 096 habitants répartis dans 655 logements, ce village présente une densité de 291 hab/km². Avec 103 entreprises, Serrières se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 13,7 % des résidents sont des enfants, et 30,98 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,04% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 24,39% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1414,61 euros, accable une commune qui vise plus de prospérité. Finalement, à Serrières, les enjeux locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation à Serrières Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 1 112 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention s'élevait à 46,57% dans la commune de Serrières. L'abstention était de 55,85% lors des élections européennes de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une hausse de l'abstention des Français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59% ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - C'est le moment de voter à Serrières pour les élections européennes L'abstention constituera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 à Serrières. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 25,17% dans la ville, contre une abstention de 22,44% au premier tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. La hausse des prix du quotidien qui pèse sur les finances des ménages, combinée avec les inquiétudes engendrées par la situation géopolitique actuelle, seraient par exemple capables d'impacter le pourcentage de participation à Serrières (07340).