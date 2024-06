Résultat des européennes à Férolles : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Férolles, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était élevé à 6,68% à Férolles, contre 22,13% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Férolles, le binôme Nupes avait en effet accumulé 26,05% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,52% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,75% pour Yannick Jadot, 1,87% pour Fabien Roussel et 2,01% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - La liste RN favorite à Férolles pour les européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera regardé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 2 points à Férolles. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la formation une explosion de près de 10 points en comparaison de la dernière élection européenne. De quoi s'attendre à 33% dans la ville cette fois ?

15:02 - Tendance favorable à Hayer à Férolles ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 25,72% contre 30,75% pour Emmanuel Macron. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 39,49% contre 60,51%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 21,85% au premier tour, contre 27,59% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de votes, avec 58,87% sur la seule circonscription recouvrant Férolles.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait de nouveau comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? A l'époque, à Férolles, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait pris la première place, avec 23,17% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 22,13% et Yannick Jadot à 11,06%. Ce sont alors 111 habitants qui l'avaient désignée dans la ville.

11:45 - Les données démographiques de Férolles révèlent les tendances électorales Comment les habitants de Férolles peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 68 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,18%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (90,95%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 470 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,88%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'éducation à Férolles mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,27% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - Analyse de l'abstention aux dernières élections européennes à Férolles Assisterons-nous à une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond constaté en 2019 ? Pour mémoire, à l'échelle nationale en 2019, le taux de participation aux élections européennes atteignait 50%. Au fil des dernières années, les 1 228 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections européennes, 506 électeurs de Férolles avaient pris part au vote (soit 57,43%), contre une participation de 51,77% il y a dix ans.

09:30 - Les européennes à Férolles sont lancées À Férolles, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues des élections européennes. Pour mémoire, dans la localité, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 52,11% au premier tour. Au deuxième tour, 50,44% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Férolles ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,33% des électeurs de la localité. Le taux de participation était de 78,11% au premier tour, c'est-à-dire 710 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.