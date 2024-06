En direct

19:15 - À Sandillon, qui vont adopter les supporters de la Nupes ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Raphaël Glucksmann avait glané 6,9% à Sandillon, contre 29,19% pour la liste LREM lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu malgré sa performance lors des élections législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Sandillon, le binôme Nupes avait en effet réuni 22,76% des votes dans la commune. Une poussée à compléter avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Sandillon, entre les 29,19% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 35,14% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,13% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Sandillon, un Rassemblement national favori ? Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà forte à Sandillon entre Jordan Bardella en 2019 (16,72%) et Marine Le Pen en 2022 (21,82% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points comparé à 2019 en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 26% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Sandillon plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Sandillon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 21,82%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 35,14% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 35,08% contre 64,92%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,58% au premier tour, contre 32,13% pour le binôme La République en Marche. Au second round, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de voix, avec 61,53% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Sandillon Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le verdict de 2019 ? Nathalie Loiseau gagnait à Sandillon lors des européennes il y a cinq ans, avec 29,19%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 16,72% des suffrages.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Sandillon Quel portrait faire de Sandillon, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 1 790 logements pour 4 205 habitants, la densité de la ville est de 94 habitants/km². Ses 272 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 320 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (90,84 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 41,43% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,7%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 972 euros par an. Sandillon manifeste la vitalité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Sandillon ? Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,4% ? A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 4 312 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, sur les 1 739 personnes en âge de voter à Sandillon, 46,19% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,47% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Quelle sera la participation aux élections européennes à Sandillon ? À Sandillon, la participation constituera indéniablement l'une des clés des élections européennes. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,8% au niveau de la commune, contre une abstention de 20,73% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,96% au premier tour et seulement 48,26% au second tour. La guerre aux portes de l'Europe pourrait impacter les choix que feront les électeurs de Sandillon.