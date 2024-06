En direct

19:30 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Ferrières-Haut-Clocher fait envie La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on ne connaît pas le choix des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Au cours du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 20,22% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait atteint 5,58% à Ferrières-Haut-Clocher, contre 18,84% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Du côté du RN, les intentions de vote de Jordan Bardella observés à Ferrières-Haut-Clocher Le nombre de bulletins en faveur de la liste portée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur pour ces européennes localement, comme dans le reste du pays. À Ferrières-Haut-Clocher, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,56% au terme du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 31,07% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prédisent les sondages en 2024 à l'échelle de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les habitants de Ferrières-Haut-Clocher plutôt favorables à Le Pen en 2022 La ville de Ferrières-Haut-Clocher avait massivement exprimé sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême de 2022. La candidate du RN prenait les devants avec 31,07% au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,15% contre 51,85%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 29,78% des votes sur place, contre 30,67% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,64%.

12:45 - En 2019, des élections européennes déjà tranchantes Se retourner sur le dernier test semble toujours avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 140 électeurs de Ferrières-Haut-Clocher avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella attirait ainsi 32,56% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 18,84% et Yannick Jadot à 11,86%.

11:45 - Les données démographiques de Ferrières-Haut-Clocher révèlent les tendances électorales La composition démographique et le contexte socio-économique de Ferrières-Haut-Clocher contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec 38% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,94%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (91,48%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 458 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,43%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (5,6%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Le taux d'étudiants, de 7,21% à Ferrières-Haut-Clocher, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

10:30 - Ferrières-Haut-Clocher : étude du taux de participation aux précédentes élections européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Afin de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes consultations démocratiques. Pendant les européennes de 2019, 41,97% des personnes en capacité de participer à une élection à Ferrières-Haut-Clocher avaient boudé les urnes. L'abstention était de 51,56% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Ferrières-Haut-Clocher : quel sera le taux d'abstention ? Le niveau de participation sera sans nul doute un critère clé de ce scrutin européen 2024 à Ferrières-Haut-Clocher. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 48,48% au premier tour. Au deuxième tour, 47,86% des votants ne se sont pas déplacés. Quel taux atteindra l'abstention à Ferrières-Haut-Clocher cette année ? Il y a deux ans, au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 14,38% des inscrits sur les listes électorales de la localité. L'abstention était de 16,76% au premier tour. En comparaison, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.