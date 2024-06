En direct

19:29 - Qui de Glucksmann ou Hayer va doubler l'autre lors des européennes à Ferrières ? La Nouvelle union populaire et sociale étant déjà morte, que deviendront ses électeurs lors de ces élections européennes ? Pour le premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 23,59% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 3,03% à Ferrières, contre 17,27% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Ferrières lors des européennes ? Les sondages d'intentions de vote dessinent une liste Bardella à environ 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque des dernières élections européennes. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'approcher de 38% à Ferrières, soit dix points de plus également que son score de 2019 à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a en fait grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait relativiser les prévisions les plus hâtives.

15:02 - Des tendances à retenir Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un bon démarrage pour le RN à Ferrières. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 31,54% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale sur la circonscription de la zone. Le RN a même fait un résultat plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques mois plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 31,18% au premier tour et 57,19% au deuxième dans la cité. Elle avait cette fois surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités respectivement de 21,98% et 21,02% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (42,81%) au deuxième.

12:45 - 28,48% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Ferrières Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait fini première des européennes il y a cinq ans. Ladite liste avait séduit 28,48% des votes, soit 94 voix, devant Nathalie Loiseau à 17,27% et Manon Aubry à 10%.

11:45 - Ferrières : élections européennes et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Ferrières, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 345 habitants répartis dans 529 logements, ce bourg présente une densité de 109 hab/km². Ses 91 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 391 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le bourg, 40 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,48 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, dont 29,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 48,34% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 618,68 €, accable une commune qui vise un avenir prospère. À Ferrières, où la jeunesse équivaut à 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Elections européennes passées à Ferrières : état des lieuxde la participation Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 354 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des dernières européennes, 54,42% des électeurs de Ferrières (Charente-Maritime) s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 37,62% il y a 10 ans.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Ferrières L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces élections européennes à Ferrières. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,58% au premier tour et seulement 39,55% au second tour. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 887 personnes en âge de voter au sein de la commune, 83,43% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 80,27% au second tour, soit 712 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.