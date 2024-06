En direct

19:26 - Quel score pour Raphaël Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée des socialistes, s'était arrogé 7,23% à Saint-Sauveur-d'Aunis, contre 20,74% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente en 2024 selon les études sondagières, à tel point qu'il serait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son coup d'éclat lors des dernières législatives, en 2022. Lors du premier tour des élections des députés à Saint-Sauveur-d'Aunis, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,35% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel score pour le RN lors des européennes à Saint-Sauveur-d'Aunis ? A l'échelle locale, le résultat de la liste dirigée par Jordan Bardella lors de ces européennes sera très commenté. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Saint-Sauveur-d'Aunis. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les intentions de vote annonçant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à plus de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Sauveur-d'Aunis ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Saint-Sauveur-d'Aunis lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,07%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 21,25%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 39,01% contre 60,99%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Saint-Sauveur-d'Aunis quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 18,54% au premier tour, contre 30,37% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Saint-Sauveur-d'Aunis, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au moment du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas séduit à l'époque, la liste de Jordan Bardella devant se contenter de la deuxième place à 20,26% aux élections européennes. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui contrecarait les plans lepénistes avec 20,74%.

11:45 - Saint-Sauveur-d'Aunis : européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire de Saint-Sauveur-d'Aunis, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 744 habitants répartis dans 782 logements, cette commune présente une densité de 85 habitants/km². Ses 174 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 514 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (15,98 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 41,98% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 47,47% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 482,12 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Saint-Sauveur-d'Aunis manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Saint-Sauveur-d'Aunis : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de comprendre le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des précédentes élections. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 46,91% au sein de Saint-Sauveur-d'Aunis (Charente-Maritime), contre un taux d'abstention de 54,2% pour le scrutin européen de 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Les européennes sont lancées à Saint-Sauveur-d'Aunis : scrutin en cours L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera indiscutablement l'étendue de l'abstention à Saint-Sauveur-d'Aunis. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 23,97% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 20,28% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,92% au premier tour et seulement 52,84% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Saint-Sauveur-d'Aunis ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français serait par exemple capable d'avoir un impact sur la stratégie de vote des citoyens de Saint-Sauveur-d'Aunis.