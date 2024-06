Résultat des européennes à Fessy : l'élection 2024 en direct

Fessy avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 22,91%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, porté par 29,89% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,97% contre 58,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 19,16% au premier tour, contre 26,25% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Fessy, c'est finalement une majorité LREM qui sera préférée à l'issue du second tour, achevant l'échec du parti lepéniste.

La composition démographique et le contexte socio-économique de Fessy contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,15% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 104 hab par km² et 53,78% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (16,27%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 395 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) et le nombre de résidences HLM (3,54% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Fessy mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 20,9% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.