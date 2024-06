Résultat des européennes à Brenthonne : l'élection 2024 en direct

Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore comme évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite attirait 29,17% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 19,05% et Yannick Jadot à 17,56%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Brenthonne : un regard sur la démographie locale

Devant le bureau de vote de Brenthonne, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Dotée de 499 logements pour 1 109 habitants, la densité de la ville est de 118 habitants/km². Avec 68 entreprises, Brenthonne offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 20,49 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 4,44 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 28,67% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, 53,94% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 2177,88 €, pèse sur une commune qui vise plus de prospérité. À Brenthonne, les intérêts locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'immigration, se mêlent aux défis européens.