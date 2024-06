Résultat des européennes à Féternes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les tendances clés de 2022 avant les européennes Marine Le Pen avait marqué de nombreux points à Féternes lors de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 25,86% des voix au 1er tour. Au deuxième tour de l'élection, c'est encore la cheffe de l'ancien FN qui s'imposait à Féternes avec 50,35%, devant Emmanuel Macron à 49,65%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 21,51% des votes sur place, contre 24,08% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,31%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Féternes il y a cinq ans ? Le résultat de ce soir va-t-il concorder avec le verdict de 2019 ? 22,84% des votes s'étaient tournés vers le RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Yannick Jadot à 16,76% et Nathalie Loiseau à 15,84%. Le mouvement nationaliste avait fini premier avec 124 habitants de Féternes passés par les bureaux de vote.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Féternes Les données démographiques et socio-économiques de Féternes révèlent des tendances claires qui pourraient impacter le résultat des européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,7% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 97 habitants/km² et 53,45% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (80,48%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 559 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (11,24%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,24%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Féternes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,8% des habitants sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Féternes ? L'observation des consultations politiques antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Pendant les dernières européennes, 45,64% des personnes en âge de voter à Féternes avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 56,61% lors du scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,7%. À Féternes, 72,41% des votants n'avaient pas voté.

09:30 - Participation à Féternes : que retenir des précédentes élections ? L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indéniablement l'abstention à Féternes. La guerre russo-ukrainienne est de nature à modifier les décisions que prendront les citoyens de Féternes. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 191 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,31% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 21,73% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.