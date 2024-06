Résultat des européennes à Larringes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Que vont choisir les votants de Larringes ? Le résultat des élections européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté au prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Jordan Bardella devrait se situer à 30% à Larringes si la situation décrite par les sondages au niveau national se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? L'addition est assez risquée, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, rien qu'entre la candidature de Bardella en 2019 et celle de Marine Le Pen en 2022 (premier tour).

15:02 - Les inscrits de Larringes plutôt favorables à Macron à la présidentielle C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Larringes lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,86%, devant Marine Le Pen. La candidate obtenait 25,42%. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 44,93% contre 55,07%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 16,93% au premier tour, contre 31,13% pour le binôme LREM. Sur la commune de Larringes, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, achevant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Larringes en 2019 ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait encore comme avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Larringes lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 23,81% des bulletins. La liste doublait celle de Jordan Bardella avec 21,61% dans la localité. Yannick Jadot échouait troisième, avec 18,32%.

11:45 - Larringes : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les données démographiques et socio-économiques de Larringes mettent en évidence des tendances nettes susceptibles d'affecter les résultats des européennes. Avec 52,45% de population active et une densité de population de 167 hab/km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 7,94% pourrait agir sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (13,36%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 517 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,38%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (6,79%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Larringes mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,91% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Larringes : retour sur la participation aux dernières européennes Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Larringes, 64,6% des habitants avaient voté. Au fil des dernières années, les 1 625 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières européennes, le taux de participation représentait 56,89% au niveau de Larringes, à comparer avec une participation de 45,84% il y a dix ans.

09:30 - Participation à Larringes : les leçons des précédentes élections Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des européennes à Larringes ? Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 49,41% au premier tour et seulement 51,37% au second tour. En avril 2022, au premier tour de la présidentielle, 16,99% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,72% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour.