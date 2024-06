Résultat des européennes à Fèves : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Que vont décider les supporters de la Nupes à Fèves ? Une autre question qui accompagne ces européennes 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'éclatement de la Nupes. Lors du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 16,01% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était arrogé 6,73% à Fèves, contre 16,14% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Qui vont choisir les supporters de la droite à Fèves ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Fèves, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 32,51% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 32,15% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 à l'échelle nationale, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant le scrutin Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Fèves. Ce dernier avait fini en tête dans la ville avec 33,41% au 1er round avant un formidable 53,56% au second. Le RN avait laissé derrière les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) (22,74%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (16,01%) au premier tour et encore Ensemble ! (46,44%) au second (Fèves ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même obtenu une meilleure marque aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait rassemblé 32,15% au premier tour et 49,19% au 2e dans la cité.

12:45 - En 2019, des élections pleines d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait dominé les élections européennes il y a cinq ans. Le bulletin avait séduit 32,51% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 16,14% et Yannick Jadot à 15,02%.

11:45 - Les données démographiques de Fèves révèlent les tendances électorales La démographie et la situation socio-économique de Fèves façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 214 hab par km² et 51,52% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,39% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (9,41%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 439 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (1,35%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,42%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'instruction à Fèves mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,65% des habitants titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Fèves : quel était le niveau de participation aux élections européennes ? Est-ce que les citoyens français seront plus nombreux à participer aux européennes 2024, à l'instar du rebond observé en 2019 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 214 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Au moment des dernières élections européennes, 461 inscrits sur les listes électorales de Fèves (Moselle) avaient pris part au scrutin (soit 52,21%), contre un taux de participation de 47,32% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Fèves À Fèves, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera sans aucun doute le taux d'abstention. Au deuxième tour de la présidentielle, 80,19% des personnes en capacité de voter dans la localité s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 76,66% au premier tour, soit 716 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,7% au premier tour et seulement 43,4% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Fèves ? La perte de pouvoir d'achat, cumulée avec les inquiétudes dues à la situation géopolitique actuelle, seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des habitants de Fèves .