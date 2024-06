En direct

19:12 - À Marange-Silvange, qui va profiter des 19,53% de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 19,53% des suffrages dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 8,07% à Marange-Silvange, contre 16,23% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Marange-Silvange pour le Rassemblement national ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très observé. Les intentions de vote prévoient un RN à environ 33% des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points au-dessus de sa marque de 2019. Virtuellement, cette tendance doit l'amener à 40% à Marange-Silvange, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais Marange-Silvange n'est pas la France et on note que le RN n'a grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait relativiser les prévisions les plus simplistes.

15:02 - Les habitants de Marange-Silvange plutôt favorables à Marine Le Pen il y a deux ans Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Marange-Silvange. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la commune avec 30,47% au 1er round et surtout 53,03% au deuxième, le plaçant au sommet à l'échelle communale sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 32,09% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,8%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 52,39%, devant Emmanuel Macron à 47,61%.

12:45 - À Marange-Silvange, Jordan Bardella en première position lors des européennes 2019 Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble également une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Marange-Silvange, la liste du Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 30,32% des votes contre Nathalie Loiseau à 16,23% et Yannick Jadot à 12,24%. Ce qui correspond à 654 électeurs dans la cité.

11:45 - Dynamique électorale à Marange-Silvange : une analyse socio-démographique Quel portrait faire de Marange-Silvange, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 6 527 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Avec 305 entreprises, Marange-Silvange est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (86,17 %) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 227 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 7,46%, Marange-Silvange est un exemple de pluriculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 41,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 780,12 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Marange-Silvange, les spécificités locales alimentent le débat démocratique.

10:30 - Analyse de la participation aux élections européennes à Marange-Silvange Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections européennes représentait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014. Comment votent le plus souvent les électeurs de cette commune ? Il y a 5 ans, lors des précédentes européennes, sur les 2 246 inscrits sur les listes électorales à Marange-Silvange, 46,86% étaient allés voter. La participation était de 36,99% en 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Marange-Silvange L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera indiscutablement l'ampleur de la participation à Marange-Silvange. La hausse généralisée des prix qui plombe le budget des foyers français, cumulée avec les préoccupations dues à la guerre au Moyen-Orient, seraient par exemple capables d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Marange-Silvange. Au second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 72,07% dans la ville. Le taux de participation était de 73,39% au premier tour, c'est-à-dire 3 552 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.