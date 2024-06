Outre le résultat du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient à quasi-égalité ce soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la macronie il y a cinq ans aux européennes, avait glané 19,44% à Flesselles, contre 3,65% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute. La réserve de voix n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Flesselles, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,53% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Flesselles, entre les 19,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,92% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,32% de LREM au premier tour des législatives…

A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella aux élections européennes sera très scruté. Alors que les sondages annoncent dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Flesselles semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas progressé dans la ville.

15:02 - Les habitants de Flesselles penchaient pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un joli démarrage pour le RN à Flesselles. Le parti d'extrême droite avait fini en tête dans la localité avec 30,29% au premier round avant un formidable 51,01% au deuxième (Flesselles ne comptant qu'une seule circonscription). Lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 32,92% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 31,1% et Jean-Luc Mélenchon avec 15,47%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 51,91% devant Marine Le Pen (48,09%).