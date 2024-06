Résultat des européennes à Fleury : l'élection 2024 en direct

17:08 - Sur qui vont se porter les supporters de droite à Fleury ?

Les sondages d'opinion prédisent un RN à environ un tiers des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes élections européennes. Logiquement, cette tendance devrait l'amener à 27% à Fleury, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la commune. Mais Fleury n'est pas la France et on note que le parti n'a visiblement enregistré ici que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les analyses les plus expéditives.