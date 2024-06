En direct

19:24 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Verny à la loupe Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait atteint 5,97% à Verny, contre 18,66% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Verny, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 16,41% des votes dans la localité. Un score à affiner avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Verny pour la liste RN de Jordan Bardella ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella à ces élections européennes sera très analysé. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Verny semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Verny ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un excellent démarrage pour le Rassemblement national à Verny. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la cité avec 28,41% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 28,83% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,04%. Avec 49,29% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,71%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes à Verny Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Verny, à 28,61%, soit 230 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 18,66% et Yannick Jadot à 13,06%.

11:45 - Verny : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel impact auront les habitants de Verny sur le résultat des européennes ? Avec une densité de population de 503 hab par km² et 50,17% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 7,78% pourrait agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (9,94%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 747 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,90%) et le nombre de résidences HLM (18,19% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation à Verny mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 20,24% des résidents sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - À Verny, quelle participation aux précédentes européennes ? Au cours des dernières années, les 2 049 habitants de cette commune ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des dernières européennes, sur les 836 inscrits sur les listes électorales à Verny, 44,89% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 53,61% en 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux élections européennes s'élevait à 49,9%.

09:30 - Les européennes sont lancées à Verny : scrutin en cours À Verny, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera incontestablement la participation. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 633 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,31% s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,63% au premier tour, soit 1 284 personnes. En comparaison, au niveau du pays, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?