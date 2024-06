En direct

19:27 - Hayer et Glucksmann en duel aussi à Folembray pour ces élections européennes ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les études sondagières. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LaRem lors des dernières européennes, avait glané 15,2% à Folembray, contre 2,53% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des dernières législatives, en 2022. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des élections des députés à Folembray, le binôme Nupes avait en effet glané 24,18% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Quel résultat à Folembray pour la liste RN de Jordan Bardella ? Les sondages d'intentions de vote annoncent une liste Bardella à environ 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit une dizaine de points de plus que son score des précédentes européennes. Selon un calcul simpliste, cette tendance devrait l'approcher de 54% à Folembray, soit dix points de plus également que son score de la dernière fois dans la commune. Mais Folembray n'est pas la France et on remarque que le mouvement n'a pris ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. De quoi freiner les ardeurs lepénistes.

15:02 - Vent favorable au Rassemblement à Folembray ? Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Folembray. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 46,85% au premier tour et surtout 64,10% au second, le plaçant au sommet à l'échelon local (Folembray ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même récolté un résultat plus haut encore aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du locataire de l'Elysée précédente. Elle avait engrangé 46,25% au premier tour et 67,34% au 2e dans la ville.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble toujours une évidence au moment du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Folembray, la liste RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 44,83% des votes contre Nathalie Loiseau à 15,2% et Manon Aubry à 7,41%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Folembray : ce qu'il faut retenir La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Folembray façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 158 habitants/km² et 46,59% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 15,08% peut avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (27,71%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 405 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (11,19%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (9,44%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Folembray mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 38,42% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Folembray : la mobilisation des électeurs aux européennes Au fil des élections précédentes, les 1 385 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, pendant les européennes, 526 électeurs de Folembray avaient pris part au scrutin (soit 49,39%), à comparer avec un taux de participation de 37,21% lors du scrutin européen de 2014. Près de la moitié des citoyens français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Folembray, 77,2% des électeurs avaient participé.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Folembray Le taux de participation sera l'un des critères essentiels de ce scrutin européen à Folembray. Le conflit ukrainien ainsi que son impact sur les prix du quotidien pourraient augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Folembray (02670). Il y a deux ans, au second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 021 personnes en âge de voter dans la ville, 71,86% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 76,1% au premier tour, c'est-à-dire 777 personnes. Pour comparer, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 39,44% au premier tour. Au deuxième tour, 39,53% des citoyens se sont déplacés.