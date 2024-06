Résultat des européennes à Foncine-le-Haut : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Foncine-le-Haut à la loupe Après le score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés au coude-à-coude ce dimanche soir, selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était élevé à 4,64% à Foncine-le-Haut, contre 21,39% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La manne apparaît comme importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Foncine-le-Haut, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 25% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Foncine-le-Haut avant les européennes Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. Législatives mises à part, la progression du RN semble déjà puissante à Foncine-le-Haut entre Jordan Bardella en 2019 (13,92%) et Marine Le Pen en 2022 (20,03% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 20% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les électeurs de Foncine-le-Haut penchaient pour Macron il y a deux ans Foncine-le-Haut avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 20,03%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, porté par 29,36% des votes. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,45% contre 59,55%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 16,94% au premier tour, contre 27,50% pour le binôme Les Républicains. A l'issue du second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de voix, avec 63,84% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, Yannick Jadot sur la première marche lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella était amplement vaincu aux européennes à l'époque à Foncine-le-Haut. Le jeune loup se classait troisième, avec 13,92%, en retrait par rapport à Yannick Jadot avec 23,45% et Nathalie Loiseau avec 21,39%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Foncine-le-Haut Devant le bureau de vote de Foncine-le-Haut, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Avec une population de 1 101 habitants répartis dans 808 logements, ce village présente une densité de 36 hab par km². Ses 86 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 326 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 17,38 % des résidents sont des enfants, et 23,11 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,61% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 42,94% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2085,49 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Foncine-le-Haut incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Foncine-le-Haut : étude du taux d'abstention aux européennes Afin de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune, il faut observer les résultats des dernières élections. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 417 personnes en âge de voter à Foncine-le-Haut, 48,83% étaient allées voter. Le taux de participation était de 45,3% pour les européennes de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Foncine-le-Haut L'une des clés de ces élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'abstention à Foncine-le-Haut. Pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 24,41% dans la ville. Le taux d'abstention était de 24,41% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait en effet impacter la stratégie de vote des électeurs de Foncine-le-Haut (39460).