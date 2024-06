En direct

19:34 - Les bulletins de la gauche unie en question Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 3,61% à Fontaine-au-Pire, contre 10,57% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Fontaine-au-Pire, le binôme Nupes avait en effet réuni 18,23% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Fontaine-au-Pire, entre les 10,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,9% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,86% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat pour la liste RN à Fontaine-au-Pire lors des européennes ? Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour cette élection des députés européens. Législatives mises de côté, la progression du RN se montre déjà puissante à Fontaine-au-Pire entre Jordan Bardella en 2019 (43,3%) et Marine Le Pen en 2022 (47,93% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un score de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 53% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les habitants de Fontaine-au-Pire penchaient pour Le Pen à la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un puissant score pour le Rassemblement national à Fontaine-au-Pire. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la ville avec 40,75% au 1er round avant un formidable 59,84% au 2e sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 47,93% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,9% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,44%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 68,75%, devant Emmanuel Macron à 31,25%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Fontaine-au-Pire Revenir cinq ans en arrière apparait de nouveau comme logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé lors des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Fontaine-au-Pire, avec 43,3%, soit 168 voix. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 10,57% et Manon Aubry à 8,51%.

11:45 - Fontaine-au-Pire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Devant le bureau de vote de Fontaine-au-Pire, les citoyens se rassemblent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 213 habitants répartis dans 533 logements, ce village présente une densité de 159 habitants/km². Avec 66 entreprises, Fontaine-au-Pire se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (79,55 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 34,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 51,2% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 588,81 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Fontaine-au-Pire s'inscrit dans l'histoire de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes à Fontaine-au-Pire Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est toujours très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 225 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. En 2019, durant les européennes, le taux d'abstention représentait 47,77% dans la commune de Fontaine-au-Pire. Le taux d'abstention était de 53,78% il y a 10 ans.

09:30 - Les européennes à Fontaine-au-Pire sont lancées L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement l'ampleur de la participation à Fontaine-au-Pire. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 49,29% au premier tour. Au second tour, 50,45% des votants ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, 81,78% des personnes habilitées à participer à une élection dans la localité s'étaient rendues dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,94% au premier tour, ce qui représentait 611 personnes. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, c’était moins qu’en 2017.