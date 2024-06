Résultat des européennes à Fontaine-lès-Luxeuil : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Les inscrits de Fontaine-lès-Luxeuil plutôt pour Le Pen à la présidentielle Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient donné lieu à un joli démarrage pour le RN à Fontaine-lès-Luxeuil. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la localité avec 43,58% au 1er round. Il gagnait ensuite avec 62,71% au deuxième (Fontaine-lès-Luxeuil ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même fait un résultat plus élevé aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait accumulé 42% au premier tour et 67,38% au second dans la commune.

12:45 - 44,47% pour Jordan Bardella lors des dernières élections européennes à Fontaine-lès-Luxeuil Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi évident au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. 44,47% des votes s'étaient portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 14,07% et François-Xavier Bellamy à 8,26%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec 237 habitants de Fontaine-lès-Luxeuil passés par les isoloirs.

11:45 - Dynamique électorale à Fontaine-lès-Luxeuil : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Fontaine-lès-Luxeuil comme dans toute la France. Avec une population de 1 328 habitants répartis dans 692 logements, ce village présente une densité de 49 habitants/km². Ses 61 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 405 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 17,92 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,69 % ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, dont 38,19% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 45,68% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 155,51 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Fontaine-lès-Luxeuil contribue à élaborer l'avenir européen.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes à Fontaine-lès-Luxeuil L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des habitants de cette commune. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, 586 inscrits sur les listes électorales de Fontaine-lès-Luxeuil avaient participé au vote (soit 52,23%), à comparer avec une participation de 43,38% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Fontaine-lès-Luxeuil, 67,39% des habitants avaient voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Fontaine-lès-Luxeuil L'un des critères principaux des élections européennes sera sans nul doute le niveau de participation à Fontaine-lès-Luxeuil. Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,81% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 19,98% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 49,95% au premier tour. Au second tour, 48,5% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. La guerre aux portes de l'Europe ainsi que ses retombées en matière énergétique et économique pourraient en effet inciter les citoyens de Fontaine-lès-Luxeuil (70800) à ne pas rester chez eux.