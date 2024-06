Résultat des européennes à Corbenay : l'élection 2024 en direct

En direct

17:22 - Marine Le Pen en première position à Corbenay lors de la dernière présidentielle Regarder l'expérience la plus récente dans les urnes semble logique au moment du rendez-vous électoral du jour. Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un très bon résultat pour le Rassemblement national à Corbenay. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la commune avec 36,34% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 54,13% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,68% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,95%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 54,56%, devant Emmanuel Macron à 45,44%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des dernières européennes à Corbenay Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 39,35% des suffrages étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,12% et François-Xavier Bellamy à 9,98%. Le mouvement eurosceptique avait convaincu ainsi 205 électeurs de Corbenay.

11:45 - Les défis socio-économiques de Corbenay et leurs implications électorales Quel portrait faire de Corbenay, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec une population de 1 251 habitants répartis dans 621 logements, ce village présente une densité de 82 hab par km². Ses 64 entreprises démontrent une économie prospère. Dans le village, 16,71 % de la population est âgée de 14 ans et moins, et 30,39 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 37,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 34,4% des familles se composent de couples avec enfants. À Corbenay, les spécificités locales, tels que le chômage, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Corbenay : un aperçu détaillé Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été constaté durant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. À Corbenay, 62,57% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des dernières années, les 1 278 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 46,28% des inscrits sur les listes électorales de Corbenay. L'abstention était de 52,39% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Abstention à Corbenay : les leçons des précédentes élections À Corbenay, l'abstention sera incontestablement l'une des clés des européennes 2024. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des foyers français est de nature à inciter les électeurs de Corbenay à s'intéresser plus fortement du scrutin. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 25,48% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes. L'abstention était de 23,76% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,42% au premier tour et seulement 52,33% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Corbenay ?