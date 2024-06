Résultat des européennes à Fontenailles : l'élection 2024 en direct

L'élection suprême avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Fontenailles. La cheffe du RN glanait 32,72% au premier tour contre 23,44% pour Jean-Luc Mélenchon et 20,09% pour Emmanuel Macron sur le podium. Nouveau coup de poing au 2e tour face à Emmanuel Macron avec 54,98% contre 45,02%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 26,55% des voix sur place, contre 32,51% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 60,78%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Fontenailles

Dans la ville de Fontenailles, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 6,91% pourrait agir sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 39 hab/km² et 52,96% de population active, ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (17,15%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 408 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (6,56%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Le taux d'étudiants, de 7,61% à Fontenailles, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux directives relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.