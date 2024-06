Résultat des européennes à la Chapelle-Gauthier : l'élection 2024 en direct

Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un très gros score pour le RN à la Chapelle-Gauthier. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la cité avec 32,36% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 34,24% au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,73% et Emmanuel Macron troisième avec 17,41%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 57,12%, devant Emmanuel Macron à 42,88%.

Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme indispensable au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à la Chapelle-Gauthier, à 33,76%, soit 158 voix dans la ville. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 13,46% et Yannick Jadot à 12,39%.

11:45 - La Chapelle-Gauthier : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes

Dans la ville de la Chapelle-Gauthier, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 18,84% des résidents sont des enfants, et 4,48% de 75 ans et plus. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,71%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 458 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,17%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,85%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les habitants. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,09% à la Chapelle-Gauthier, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.