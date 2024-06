En direct

19:24 - Les votes de la coalition de gauche font envie Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Lors du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait enregistré 25,8% des bulletins dans la localité. Un score à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était élevé à 5,5% à Fontenay-en-Parisis, contre 19,45% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Fontenay-en-Parisis, un favori aux européennes ? Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera la clé du scrutin localement pour cette élection 2024. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Fontenay-en-Parisis. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux lepénistes une évolution de près de 10 points par rapport à l'élection européenne précédente. De quoi anticiper environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Situation favorable au RN à Fontenay-en-Parisis ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un beau résultat pour le RN à Fontenay-en-Parisis. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la localité avec 29,36% au premier tour et surtout 52,18% au deuxième (Fontenay-en-Parisis ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,71% au premier tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 27,92% et Emmanuel Macron troisième avec 18,1%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 52,27%, devant Emmanuel Macron à 47,73%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble encore une fois évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes à l'époque. Ladite liste avait séduit 27,89% des votes, face à Nathalie Loiseau à 19,45% et Yannick Jadot à 11,93%.

11:45 - Les enjeux locaux de Fontenay-en-Parisis : tour d'horizon démographique Quel impact aura la population de Fontenay-en-Parisis sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 179 habitants/km² et 48,54% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de chômeurs à 8,47% peut agir sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur le travail. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (86,26%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des 579 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 9,00% et d'une population immigrée de 12,95% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, de 7,51% à Fontenay-en-Parisis, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - À Fontenay-en-Parisis, quelle abstention aux précédentes européennes ? Au fil des dernières années, les 2 163 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, durant les élections européennes, sur les 562 personnes en âge de voter à Fontenay-en-Parisis, 49,82% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 39,32% pour les européennes de 2014. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, l'année 2024 fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, les régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Fontenay-en-Parisis, 68,57% des électeurs avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Fontenay-en-Parisis À Fontenay-en-Parisis, l'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le niveau d'abstention. Les études rapportent que l'abstention est toujours plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'inverser pour les européennes ? Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 220 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 24,34% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,02% au premier tour. Pour mémoire, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.