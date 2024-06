En direct

19:13 - À Forcalquier, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 scruté Une autre question qui enveloppe ces élections européennes 2024 est celle du poids de la gauche après la rupture de la Nupes. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Forcalquier, le binôme Nupes avait en effet obtenu 39,26% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 4,76% à Forcalquier, contre 21,84% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 21,84% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,55% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 30,94% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Rassemblement national : quel score à Forcalquier à l'issue des européennes ? À Forcalquier, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 20,44% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,2% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Des tendances à retenir Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 19,2% contre 21,55% pour Emmanuel Macron et 33,43% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement Emmanuel Macron qui terminera gagnant à 59,71% contre 40,29% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Les législatives qui suivront ne seront pas favorables, au premier tour, au RN, qui obtiendra 14,46%, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV cumuleront 39,26% des voix. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau au sommet lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau avait vaincu à Forcalquier lors des élections européennes à l'époque, avec 21,84%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 20,44% des voix.

11:45 - Forcalquier : quand les données démographiques façonnent les urnes La démographie et la situation socio-économique de Forcalquier contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 116 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,58%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (64,91%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 2 340 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,64%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (16,33%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Forcalquier mettent en relief une diversité de qualifications, avec 32,8% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Etude de l'abstention aux européennes à Forcalquier Près d'un citoyen français sur deux n'a pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle nationale, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Forcalquier, 53,85% des votants avaient participé. L'analyse des résultats des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 2 154 électeurs de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence) avaient participé au vote (soit 56,58%). La participation était de 50,05% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Forcalquier : les européennes débutent L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin européen 2024 à Forcalquier. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 57,35% au premier tour. Au deuxième tour, 60,37% des votants se sont déplacés. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 72,97% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 77,16% au premier tour, c'est-à-dire 3 131 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.