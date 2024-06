En direct

19:27 - Le résultat de la gauche unie aux législatives 2022 à Mane convoité Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 3,78% à Mane, contre 25,18% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières publiées lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui n'a pas survécu malgré sa poussée lors des législatives. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Mane, le binôme Nupes avait en effet enregistré 34,78% des votes dans la commune. Un score à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,11% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,06% pour Yannick Jadot, 3,08% pour Fabien Roussel et 0,62% pour Anne Hidalgo).

17:08 - Rassemblement national : quel résultat à Mane à l'issue des européennes ? À Mane, on remarque que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 21,4% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 21,53% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que prévoient les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Mane ? Chez les habitants de Mane, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Avec 21,53%, la patronne du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 24,11% et 23,25% des votes. Marine Le Pen remportait finalement l'élection au second tour avec 50,9% contre 49,1% pour le chef de l'Etat sortant. Avec 19,75%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 34,78% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finalement vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, une élection pleine d'enseignements Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas percé à l'époque, la liste Bardella finissant à la deuxième place à 21,4% aux européennes. La liste de Nathalie Loiseau s'arrogeait la première position avec 25,18%.

11:45 - Mane : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la commune de Mane, les électeurs auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Le taux de chômage à 16,16% peut agir sur les espoirs des habitants quant aux directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 62 hab par km² et 43,04% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles possédant au moins une voiture (68,02%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 564 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,05%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, tandis que le taux de salariés en CDD (13,94%) indique des défis de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 18,56%, comme à Mane, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Mane : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment ont voté les habitants de cette ville lors des consultations démocratiques passées ? Pendant les précédentes européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,33% des inscrits sur les listes électorales de Mane (Alpes-de-Haute-Provence). Le taux d'abstention était de 55,15% pour le scrutin de 2014. Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Mane, 65,29% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Mane ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des élections européennes à Mane ? Le conflit militaire israélo-palestinien est par exemple capable de ramener les électeurs de Mane dans les bureaux de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 78,8% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 73,0% au deuxième tour, c'est-à-dire 768 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 53,61% au premier tour et seulement 56,61% au second tour.