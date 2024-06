En direct

19:23 - À Formerie, quels reports de voix à gauche aux européennes ? L'autre interrogation qui entoure ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait enregistré 9,05% des bulletins dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était élevé à 3,05% à Formerie, contre 14,1% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Que vont choisir les électeurs de Formerie ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour cette élection du Parlement européen 2024. Alors que les sondages annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Formerie semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Avantage Rassemblement à Formerie ? Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national à Formerie. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 43,97% au premier tour et surtout 63,13% au second. Le Parti devançait les candidats estampillés La République en Marche (24,86%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (9,05%) au premier tour et encore LREM (36,87%) au second sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 46,91% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,54% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 8,47%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 63,38%, devant Emmanuel Macron à 36,62%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef, s'affichait en tête des élections européennes à l'époque. Le mouvement cumulait 48,03% des votes, soit 378 voix, face à Nathalie Loiseau à 14,1% et François-Xavier Bellamy à 7,5%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Formerie et leurs implications électorales Dans la ville de Formerie, les habitants exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Le pourcentage de chômeurs à 16,93% peut avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Avec 38,77% de population active et une densité de population de 243 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 1938,02 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (14,83%) et le nombre de résidences HLM (17,57% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Formerie mettent en avant une diversité de qualifications, avec 49,85% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur la participation lors des élections européennes à Formerie Avec une participation qui baisse continuellement depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 67%. À Formerie, 69,1% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Lors des élections européennes de 2019, le taux d'abstention représentait 45,57% des inscrits sur les listes électorales de Formerie (Oise), contre un taux d'abstention de 54,72% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Abstention à Formerie : les leçons des précédentes élections À Formerie, l'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera l'étendue de la participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 55,84% au premier tour et seulement 55,12% au deuxième tour. Lors du second tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 624 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 26,56% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 28,82% au premier tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour.