Résultat des européennes à Fourques : l'élection 2024 en direct

11:45 - Élections à Fourques : l'impact des caractéristiques démographiques

La structure démographique et socio-économique de Fourques détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des européennes. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,3% de plus de 75 ans. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles possédant au moins une voiture (86,0%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 077 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (13,79%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,84%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Fourques mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,43% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.