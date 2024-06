En direct

19:08 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Saint-Gilles à la loupe Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 20,37% des voix dans la commune. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 4,64% à Saint-Gilles, contre 14,04% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quels résultats pour le RN à Saint-Gilles lors des européennes ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette élection européenne 2024. On note que Saint-Gilles fait partie des quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 43,81% lors du vote européen et Marine Le Pen 36,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Le RN a peut-être atteint son maximum…

15:02 - Les habitants de Saint-Gilles plutôt pour Le Pen en 2022 Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Saint-Gilles. Le mouvement nationaliste était arrivé en tête dans la ville avec 36,87% au 1er tour et surtout 60,49% au second sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même récolté plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait rassemblé 36,81% au 1er tour et 60,41% au 2e dans la ville.

12:45 - En 2019, des élections européennes pleines d'enseignements Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file à l'époque, était au plus haut à Saint-Gilles, avec 43,81%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 14,04% et François-Xavier Bellamy à 8,51%.

11:45 - Saint-Gilles : élections européennes et dynamiques démographiques Comment la population de Saint-Gilles peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,6% et une densité de population de 87 hab par km², les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 031 euros par an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 18,17% et d'une population étrangère de 14,57% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Gilles mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,57% des habitants sans diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Saint-Gilles Pour se faire une idée du vote des habitants de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'élevait à 47,77% dans la commune de Saint-Gilles. La participation était de 40,48% en 2014. La participation des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? A l'échelle du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Saint-Gilles, 66,97% des habitants avaient participé.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Saint-Gilles À Saint-Gilles, l'une des clés du scrutin européen sera à n'en pas douter l'ampleur de l'abstention. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 24,02% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 26,28% au deuxième tour. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 57,31% au premier tour. Au second tour, 58,31% des électeurs ne se sont pas déplacés. La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur les tarifs du quotidien pourraient entre autres nuancer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Gilles.