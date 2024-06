Résultat des européennes à Fraisans : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Fraisans, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 5,42% à Fraisans, contre 16,27% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement à Fraisans, le binôme Nupes avait en effet enregistré 28,08% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux.

17:08 - Rassemblement national : quel score à Fraisans à l'issue des européennes ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors de ces élections européennes 2024 sera très observé. À Fraisans, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 34,94% à l'issue du rendez-vous européen et Marine Le Pen 33,92% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les dernières tendances à Fraisans Le résultat du test démocratique le plus récent semble un enseignement précieux au moment de l'élection en cours. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné lieu à un joli score pour le RN à Fraisans. Le parti s'était hissé en tête dans la ville avec 29,97% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme Nupes sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 33,92% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 22,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,08%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 53,73%, devant Emmanuel Macron à 46,27%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Fraisans, avec 34,94%, soit 116 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 16,27% et Yannick Jadot à 10,24%.

11:45 - Fraisans : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Fraisans, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 634 logements pour 1 184 habitants, la densité de la ville est de 73 habitants par km². Ses 69 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (78,23 %) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 32,56% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 555,82 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Fraisans, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Fraisans ? Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment votent traditionnellement les électeurs de cette localité ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 349 inscrits sur les listes électorales de Fraisans s'étaient rendus aux urnes (soit 46,04%), à comparer avec une participation de 44,16% il y a 10 ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Fraisans : scrutin en cours Ce 9 juin 2024, lors des européennes à Fraisans, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 787 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 25,29% étaient restés chez eux, contre une abstention de 26,43% au second tour. Pour mémoire, dans la localité, l'abstention aux législatives 2022 représentait 58,87% au premier tour et seulement 60,38% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Fraisans ? Les habitants des communes de petite taille se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ?