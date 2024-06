En direct

19:26 - À Frenelles-en-Vexin, quels reports de voix à gauche ce dimanche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. A l'issue du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 16,38% des suffrages dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 3,16% à Frenelles-en-Vexin, contre 14,44% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 14,44% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,98% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20,75% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Sur qui vont se porter les supporters de droite à Frenelles-en-Vexin ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat du RN lors de ces européennes 2024 sera très analysé. À Frenelles-en-Vexin, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 45,41% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 41,88% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce qu'annoncent les sondages récents sur la France entière, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Frenelles-en-Vexin ? Revenir sur l'expérience la plus récente dans les urnes apparait comme une évidence au moment de l'élection suivante. Même si le procédé ne donne aucune garantie…Dernières élections en date, les élections législatives avaient offert un excellent score pour le RN à Frenelles-en-Vexin. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 38,53% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 63,84% au second, lui garantissant d'être tout en haut à l'échelon communal (Frenelles-en-Vexin n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 41,88% au 1er tour de l'élection du locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,98% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,04%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 62,22%, devant Emmanuel Macron à 37,78%.

12:45 - À Frenelles-en-Vexin, Jordan Bardella en première position lors des élections européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble encore logique au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 302 électeurs de Frenelles-en-Vexin avaient préféré la liste RN à l'époque, aux européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait convaincu 45,41% des voix contre Nathalie Loiseau à 14,44% et Manon Aubry à 6,77%.

11:45 - Frenelles-en-Vexin : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Frenelles-en-Vexin, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 702 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 76 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (83,59 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 29,84% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 34,48% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1030,66 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Frenelles-en-Vexin contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Frenelles-en-Vexin Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le taux d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. À travers tout le pays, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Frenelles-en-Vexin, 59,87% des habitants avaient voté. L'étude des résultats des derniers scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des électeurs de cette commune. Lors des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 57,78% dans la commune de Frenelles-en-Vexin. La participation était de 55,98% il y a 10 ans.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Frenelles-en-Vexin pour les élections européennes Le taux d'abstention constituera indiscutablement l'un des critères décisifs de ce scrutin européen à Frenelles-en-Vexin. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,6% des votants de la ville, à comparer avec une abstention de 18,65% au deuxième tour. En proportion, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 46,95% au premier tour et seulement 45,58% au second tour. La perte de pouvoir d'achat est capable de ramener les citoyens de Frenelles-en-Vexin (27150) vers les urnes.