En direct

19:14 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Freneuse ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 3,78% à Freneuse, contre 19,57% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer cette fois selon les enquêtes d'opinion. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des dernières législatives. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Freneuse, le binôme Nupes avait en effet glané 24,02% des votes dans la commune. Une somme à compléter avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Freneuse, entre les 19,57% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 23,02% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,69% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel score pour le RN à Freneuse lors des européennes ? Le résultat des européennes au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. On remarque que Freneuse fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,52% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,51% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à Freneuse lors de la présidentielle 2022 Se retourner sur le plus récent verdict des urnes fait sens au moment de l'élection suivante. Même si la démarche n'a rien d' une garantie…Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient offert un excellent score pour le RN à Freneuse. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la cité avec 28,52% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket Ensemble ! (Freneuse ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même fait un résultat plus élevé aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 28,51% au 1er tour et 47,03% au 2e dans la ville.

12:45 - En 2019, une tendance très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Freneuse, avec 29,52%, soit 359 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 19,57% et Yannick Jadot à 10,36%.

11:45 - Démographie et politique à Freneuse, un lien étroit La démographie et la situation socio-économique de Freneuse contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 430 hab/km² et 42,85% de population active, la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 14,42% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (20,05%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 255 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 7,20% et d'une population immigrée de 10,84% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Freneuse mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,87% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Freneuse : un regard approfondi Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h. Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est indispensable d'analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 54,37% des personnes aptes à participer à une élection à Freneuse avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 61,21% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Freneuse sont lancées Le taux d'abstention sera immanquablement l'un des facteurs principaux du scrutin européen à Freneuse. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 28,68% des électeurs de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 26,09% au premier tour. En comparaison, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 57,63% au premier tour. Au second tour, 59,64% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. La hausse des prix du quotidien qui plombe le budget des foyers français combinée avec les préoccupations provoquées par le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Freneuse .