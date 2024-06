En direct

19:25 - Qui vont retenir les supporters de la Nupes à Bennecourt ? Outre le score du Rassemblement national, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du PS menée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais Raphaël Glucksmann s'était élevé à 4,52% à Bennecourt, contre 21,77% pour la liste LREM il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Bennecourt, le binôme Nupes avait en effet cumulé 22,74% des votes dans la localité. Un score à compléter avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Bennecourt avant les européennes ? La part des électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin localement pour cette européenne. À Bennecourt, on peut souligner que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 27,26% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,1% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Bennecourt penchaient pour Le Pen en 2022 Regarder le plus récent verdict des urnes fait figure d'évidence au moment de l'élection du jour. Les toutes dernières élections en date, les législatives 2022, avaient donné un joli score pour le RN à Bennecourt. Le mouvement nationaliste avait obtenu une place en tête dans la ville avec 26,22% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Bennecourt n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 27,1% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,74% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 19,54%. Avec 47,51% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 52,49%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Bennecourt Les résultats de ce 9 juin vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? 27,26% des votes s'étaient portés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, devant Nathalie Loiseau à 21,77% et Yannick Jadot à 13,87%. Le RN avait cumulé ainsi pas moins de 169 votants de Bennecourt.

11:45 - Bennecourt : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Bennecourt peut-elle peser sur les résultats des élections européennes ? Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 9,44%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (85,39%) met en relief l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (17,32%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 584 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,52%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,61%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Bennecourt mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,42% des habitants titulaires du seul bac. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Bennecourt : retour sur la participation aux dernières élections européennes Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Au moment des européennes de 2019, sur les 666 personnes en âge de voter à Bennecourt, 47,52% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 57,35% il y a dix ans. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Bennecourt : quelles perspectives pour les élections européennes ? Ce dimanche, lors des élections européennes à Bennecourt, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les prix des matières premières sont de nature à de faire augmenter la participation à Bennecourt (78270). Il y a 2 ans, pour le second tour de la présidentielle, 73,72% des inscrits sur les listes électorales de la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 75,43% au premier tour, c'est-à-dire 970 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.