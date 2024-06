Résultat des européennes à Fublaines : l'élection 2024 en direct

Elections les plus proches, les législatives avaient donné un très bon démarrage pour le Rassemblement national à Fublaines. Le parti s'était placé en tête dans la ville avec 28,47% au 1er tour avant un formidable 53,71% au 2e (Fublaines ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,93% au premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 23,85% et Emmanuel Macron troisième avec 22,81%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 53,26%, devant Emmanuel Macron à 46,74%.

11:45 - Fublaines : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Fublaines déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 219 hab par km² et 51,24% de population active, ces chiffres pourraient favoriser un engagement électoral plus fort. Le pourcentage de chômeurs à 11,46% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants quant aux mesures européennes sur l'emploi. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (10,07%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 440 votants sur des questions de transport et d'environnement. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (14,73%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,15%) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Fublaines mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,79% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.