19:13 - Les suffrages de la Nupes très suivis Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux pourraient arriver au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, s'était élevée à 19,23% à Trilport, contre 6,33% pour la liste de gauche alors. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui fait déjà partie du passé. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Trilport, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,96% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué. Tout dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts ou encore du Parti communiste. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Trilport, entre les 19,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,74% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 21,66% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Trilport On remarque que Trilport fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,03% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,21% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Trilport ? La ville de Trilport avait clairement montré sa préférence pour Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle 2022 puisque la patronne de l'ancien Front national prenait la tête avec 26,21% au premier tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,29% contre 53,71%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 26,87% des votes sur place, contre 28,96% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il s'imposait en revanche au second tour, avec 50,07%, contre 49,93% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.

12:45 - 26,03% pour Jordan Bardella lors des élections européennes 2019 à Trilport Regarder en arrière peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Trilport, la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella, s'était imposée, récoltant 26,03% des votes devant Nathalie Loiseau à 19,23% et Yannick Jadot à 10,96%. Si on entre dans le détail, 444 votants avaient alors été séduits par le RN dans la cité.

11:45 - Trilport : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A mi-chemin des européennes, Trilport foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 5 081 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Avec 364 entreprises, Trilport se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (83,43 %) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les 312 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un taux de chômage de 10,04%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 30 579 €/an, jouissant d'une certaine prospérité. À Trilport, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Trilport : quel était le niveau d'abstention aux précédentes élections européennes ? Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des élections antérieures ? Durant les dernières élections européennes, le pourcentage d'abstention représentait 47,76% des inscrits sur les listes électorales de Trilport, à comparer avec un taux d'abstention de 53,94% pour le scrutin de 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau national, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,72%. À Trilport, 72,54% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Trilport ? À Trilport, l'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera à n'en pas douter l'abstention. A l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, sur les 3 531 inscrits sur les listes électorales au sein de l'agglomération, 71,96% avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 76,64% au premier tour, c'est-à-dire 2 706 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. La baisse du pouvoir d'achat serait notamment en mesure d'impacter les décisions que prendront les habitants de Trilport.