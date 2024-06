En direct

19:29 - Quelles sont les options de reports pour le vote Nupes à Fursac ? L'autre question de ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'issue du premier tour des législatives à Fursac, le binôme Nupes avait en effet obtenu 32,35% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective avec les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 8,48% à Fursac, contre 18,23% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer à Fursac : 18,23% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 25,86% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 33,56% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour le RN à Fursac lors des européennes ? Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Fursac compte parmi les rares localités où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,17% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 25,29% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position à la présidentielle à Fursac Fursac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,29%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 25,86% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 42,71% contre 57,29%. Le RN ratait aussi la première marche à Fursac quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 16,61% au premier tour, contre 33,56% pour le binôme LREM. Il en ira de même au second tour, voyant encore le binôme Ensemble ! Gagner le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau pertinent au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur les détails, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait remporté les élections européennes il y a cinq ans. Ladite liste séduisait 26,17% des suffrages, face à Nathalie Loiseau à 18,23% et Yannick Jadot à 10,83%.

11:45 - Fursac : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans la ville de Fursac, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,91% et une densité de population de 48 hab/km², les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des sujets majeurs. Le taux d'agriculteurs, qui s'élève à 15,09%, montre que l'agriculture reste une part significative de la commune. Le nombre de familles monoparentales (9,41%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,7%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 22,88%, comme à Fursac, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des intérêts politiques différents des résidents permanents.

10:30 - Fursac : analyse du niveau de participation aux européennes Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette localité lors des derniers scrutins européens ? Pendant les élections européennes de 2019, le taux de participation atteignait 48,18% des inscrits sur les listes électorales de Fursac. Le taux de participation était de 45,3% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux élections européennes à Fursac ? Ce 9 juin, lors des européennes à Fursac, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La guerre aux portes de l'Europe et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Fursac (23290). Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,79% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes. L'abstention était de 28,56% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 représentait 50,49% au premier tour. Au deuxième tour, 49,59% des citoyens ne se sont pas déplacés.